Минобороны опубликовало уникальные фото ко Дню Военно-морского флота

Министерство обороны в честь Дня Военно-морского флота подарило возможность россиянам детально ознакомиться с историями из жизни великих флотоводцев. Ведомство разместило на своем сайте целый мультимедийный раздел с фотографиями легендарных главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, в также командиров кораблей и подводных лодок.
На сайте можно увидеть, как черно-белые, так и цветные снимки, повествующие о жизни великих людей. Ранее эти кадры нигде не публиковались.
Раздел открывают снимки главнокомандующих, которые стояли у штурвала Советского и Российского флота последние 80 лет, их имена можно встретить в названии кораблей.
Также на сайте можно увидеть редкие фотографии более 30 флотоводцев, которые внесли огромный вклад в развитие Военно-Морского Флота:
Под каждым снимком содержится информация о годах службы этого человека и его заслугах, а также любопытные факты из биографии.
В этом году в военном параде по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге примут участие
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память погибших моряков почтили ветераны-подводники в Петербурге.