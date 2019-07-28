Минобороны опубликовало уникальные фото ко Дню Военно-морского флота

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Снимкам, которые ранее нигде не публиковались, посвящен новый мультимедийный раздел на сайте ведомства.

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Фото, видео : admirals.mil.ru

Тема:
День ВМФ 76

Министерство обороны в честь Дня Военно-морского флота подарило возможность россиянам детально ознакомиться с историями из жизни великих флотоводцев. Ведомство разместило на своем сайте целый мультимедийный раздел с фотографиями легендарных главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, в также командиров кораблей и подводных лодок.

На сайте можно увидеть, как черно-белые, так и цветные снимки, повествующие о жизни великих людей. Ранее эти кадры нигде не публиковались.

Раздел открывают снимки главнокомандующих, которые стояли у штурвала Советского и Российского флота последние 80 лет, их имена можно встретить в названии кораблей. Среди них легендарный Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов, отец атомного флота России Адмирал Флота Советского Союза Сергей Горшков, адмирал Иван Юмашев, участвовавший в разгроме Квантунской армии и другие.

Также на сайте можно увидеть редкие фотографии более 30 флотоводцев, которые внесли огромный вклад в развитие Военно-Морского Флота: адмиралы флота Георгий Егоров, Николай Смирнов, Владимир и Игорь Касатоновы, адмирал Фёдор Новосёлов, вице-адмирал Георгий Неволин, контр-адмирал Владимир Коновалов, капитан 1 ранга Владимир Ваганов и другие.

Под каждым снимком содержится информация о годах службы этого человека и его заслугах, а также любопытные факты из биографии.

В этом году в военном параде по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге примут участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память погибших моряков почтили ветераны-подводники в Петербурге.

Тема:
День ВМФ 76
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