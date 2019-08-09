В Китае в одном из городов провинции Хэбэй у дорожных полицейских появились необычные помощники. Это специально сконструированные роботы. Ученые научили их следить за дорожной обстановкой, фиксировать различные нарушения, регулировать потоки машин на перекрестках и даже проверять права и выписывать штрафы.

Электронные полицейские самостоятельно передвигаются и даже носят форменные фуражки. Пока таких «Робокопов» всего три, но если тестирование пройдет успешно, то будет создано целое подразделение киберинспекторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к тушению пожара на складе с боеприпасами под Ачинском привлекли роботов.