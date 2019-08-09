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В Китае на дорогу вышли роботы-полицейские — видео

, 16:26 Эфирная новость 16

«Робокопы-инспекторы» умеют регулировать автомобильные потоки, фиксировать различные нарушения и даже выписывать штрафы.

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Фото, видео : racurs.ua, 5-tv.ru

В Китае в одном из городов провинции Хэбэй у дорожных полицейских появились необычные помощники. Это специально сконструированные роботы. Ученые научили их следить за дорожной обстановкой, фиксировать различные нарушения, регулировать потоки машин на перекрестках и даже проверять права и выписывать штрафы.

Электронные полицейские самостоятельно передвигаются и даже носят форменные фуражки. Пока таких «Робокопов» всего три, но если тестирование пройдет успешно, то будет создано целое подразделение киберинспекторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к тушению пожара на складе с боеприпасами под Ачинском привлекли роботов.

 

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