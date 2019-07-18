Сотрудники автосервиса угнали Hummer известного бизнесмена в Москве — видео

, 17:08 Эксклюзивное видео 71

Задержать злоумышленников помог хозяин внедорожника, который по спутниковой сигнализации отследил местоположение машины.

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Фото, видео : f1.ds-russia.ru, 5-tv.ru

Сотрудники московского автосервиса «Агрегатка» предположительно угнали Hummer H2 известного бизнесмена и председателя производственно-инновационного фонда «Сибирь» Василия Козина.

Как стало известно 5-tv.ru, предприниматель отдал автомобиль в ремонт и отправился отдыхать в Сочи. За это время механики должны были провести ремонт автоматической коробки переключения передач и сделать диагностику ходовой части.

Через несколько дней на мобильный телефон Василия Козина начали поступать уведомления от приложения, связанного со спутниковой сигнализацией в его автомобиле. Согласно сообщениям, Hummer выехал из автосервиса и колесил по Москве на приличной скорости. В определенный момент владельцу даже пришло уведомление о срабатывании датчика удара — тот, кто находился за рулем, наехал на препятствие.

5-tv.ru

Василий Козин обратился в полицию, сообщил координаты внедорожника и дистанционно заблокировал двигатель.

Вскоре инспекторы ГИБДД обнаружили угнанную машину в районе Театра Эстрады. За рулем Hummer сидел приемщик автосервиса, а на пассажирском кресле директор «Агрегатки», как сообщил Козин, в состоянии алкогольного опьянения. На допросе угонщики заявили, что проводили диагностику авто после проведенных ремонтных работ.

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В отсутствие Василия Козина на место задержания выезжал его родственник, который и написал заявление об угоне в полицию. Правоохранительные органы в настоящий момент проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное видео — камеры засняли путь «золотой» Audi волейболиста «Зенита» до «заплыва» в пруду.

Сотрудники автосервиса угнали Hummer известного бизнесмена в Москве — видео

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