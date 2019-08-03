Эксклюзивное видео угона полицейского авто в Петербурге

, 2:25 Эксклюзивное видео 19

Водитель Renault Logan некоторое время пытался убедить сотрудника ДПС не эвакуировать его машину, но потом у мужчины лопнуло терпение.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com; 78.ru

Необычная история произошла утром в пятницу, 2 августа, на улице Красного Текстильщика возле Единого центра документов (ЕЦД) в Петербурге. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

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Это место горожанам хорошо известно, как строго охраняемое в вопросах парковки. К слову, припарковаться там можно, но платно. И не каждый посетитель многофункционального центра готов выкладывать за это честно заработанные.

Вот и в этот раз водитель Renault Logan решил, что ему же ненадолго, буквально на секундочку необходимо забежать в ЕЦД. Бдительные сотрудники дорожной полиции конечно же через непродолжительное время водрузили машину нарушителя на эвакуатор. Увидевший действия правоохранителей владелец французского автопрома тут же прибежал его спасать, но инспектор был непреклонен.

После того, как эвакуатор покинул место правонарушения и повез Logan на штрафстоянку ситуация превратилась в комическую. Мужчина, только что разговаривавший с инспектором сначала метнулся в ту сторону, куда повезли его ненаглядную, но понял, что догнать невозможно, и принял для себя на тот момент единственное верное решение — на глазах у изумленного сотрудника ДПС он прыгнул в его служебное авто и бросился догонять эвакуатор.

Уехал нарушитель недалеко. Кара настигла его через пару кварталов. Мужчина попытался оправдаться, что сделал этот не из злого умысла, а лишь хотел спасти свою «ласточку», но закон не на его стороне. Теперь мужчине грозит наказание по 166 статье УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Скорее всего, неприятности могут быть и у сотрудника полиции, так как он оставил автомобиль с ключами в зажигании.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обратной стороне службы эвакуации в России.

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