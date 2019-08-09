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  4. В Москве простились с Вилли Токаревым — видео

В Москве простились с Вилли Токаревым — видео

, 13:47 Эфирная новость 328

Траурный кортеж знаменитого шансонье проводили продолжительными аплодисментами. Певца похоронили на Калитниковском кладбище.

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Фото, видео : ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

В Москве простились с Вилли Токаревым. Церемония прошла в храме Святителя Николая в Котельниках. На ней присутствовали только близкие родственники шансонье. Поклонники ждали у стен храма. Вилли Токарева проводили аплодисментами. Выразить соболезнования вдове артиста пришли и коллеги Токарева по творческому цеху.

Он ушел из жизни 4 августа. Ему было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Автор и исполнитель популярных песен, в последние годы жил в основном в России. Похоронили певца на Калитниковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве собираются установить памятник Вилли Токареву.

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