В Москве простились с Вилли Токаревым. Церемония прошла в храме Святителя Николая в Котельниках. На ней присутствовали только близкие родственники шансонье. Поклонники ждали у стен храма. Вилли Токарева проводили аплодисментами. Выразить соболезнования вдове артиста пришли и коллеги Токарева по творческому цеху.

Он ушел из жизни 4 августа. Ему было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Автор и исполнитель популярных песен, в последние годы жил в основном в России. Похоронили певца на Калитниковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве собираются установить памятник Вилли Токареву.