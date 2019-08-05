В Москве установят памятник Вилли Токареву

Правительство Москвы приняло решение увековечить память Вилли Токарева. Как именно это будет сделано, решат на ближайшем заседании. Звезда русского шансона скончался накануне в одной из столичных клиник. Ему было 84 года.

Он начал свою музыкальную карьеру в 70-х годах, переехав в США, где стал популярен среди русско-язычных эмигрантов. В 90-х Токарев вернулся в Россию. В послужном списке певца около 50-ти записанных альбомов, несколько музыкальных премий, а также ряд ролей в российских фильмах и сериалах. О дате и времени прощания пока не сообщается.

«Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей. Потому что Вилли первый, с которого все начиналось того, что сегодня — шансон, я имею в виду в иммиграции. Он просто был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался. Он все время работал. Он все время что-то делал, все время записывал. Я в шоке, я страдаю», — признается Заслуженный артист РФ, музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский.

«Он оставил замечательное наследие. Его песни я с детства слушала. И не только которые он исполнял, но и другие исполнители. И, действительно, он талантливый был, жизнерадостный человек, мне кажется, наверное, до конца своих дней», — говорит Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова.

Ранее 5-tv.ru сообщал предварительную причину смерти Вилли Токарева.