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  4. Марина Газманова растрогала поклонников нежным фото и забавной историей

Марина Газманова растрогала поклонников нежным фото и забавной историей

, 17:10 Фото 103

Жена знаменитости рассказала, как на нее реагировал персонал роддома, когда у них с певцом родилась дочь.

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Фото, видео : Instagram @marinagazmanova

Марина Газманова поделилась со своими подписчиками в Instagram милой семейной фотографией, на которой запечатлена вместе со своим знаменитым мужем и дочерью Марианной. Все трое сидят на полу в своем большом доме, а «девушки» целуют в обе щеки главу семейства.

В своем посте Марина рассуждает о том, каково это — быть женой знаменитости. Она вспоминает, что когда Марианна только родилась, все в роддоме сразу отметили, какие у младенца длинные музыкальные пальцы. И решили, что это в папу, не иначе. И даже мысли такой не допускали, что у ребенка Олега Газманова что-то может быть от мамы.

«Внутри меня все смеялось в голос, я вспоминала коренастые пальцы Олега, но для его поклонников они самые длинные и музыкальные. Так что я уже привыкла, что, когда живешь со звездой и его почитателями, ты ни к чему не имеешь отношения. Все дети талантливые и похожие только на него! Я и не против! Но очень забавно!» — делится Марина Газманова, прожившая с музыкантом уже около четверти века.

Instagram @marinagazmanova

Поклонников тронула эта история и очень понравился снимок.

«Весь пост пронизан нежностью и любовью! Так приятно читать ваши истории, они наполнены добром и хорошей энергией! Спасибо!»

«Олег в Цветнике!»

«Счастье есть!»

«А ваша дочка просто красавица! Как и ее мама! И не только пальчики!», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов опубликовал видео, на котором он на пару с женой нарушает правила дорожного движения в Испании.

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