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Россия пообещала принять меры против вмешательства западных СМИ — видео

, 21:15 Видео 75

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вмешательство во внутренние дела РФ недопустимым.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ТАСС/ Геодакян Артем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 9 августа, в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявила, что Россия намерена принять меры против вмешательства западных СМИ во внутренние дела страны, сообщает ТАСС.

По мнению Марии Захаровой, редакциям средств массовой информации заниматься проведением прямой агитации недопустимо.

«Безусловно, мы находимся и в переписке, и в контакте с представителями тех средств массовой информации и с их редакциями, которые позволяли себе заниматься прямой агитацией. Это недопустимо. Мы, безусловно, будем предпринимать все меры для того, чтобы они (представители иностранных СМИ — Прим.ред) все-таки занимались своими прямыми обязанностями — журналисткой деятельностью, не были вовлечены и не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела нашей страны», — заявила Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что журналисты западных СМИ проводили агитацию во время незаконных акций в центре Москвы 3 августа вкупе с сотрудниками государственных органов своих стран.

Мария Захарова подчеркнула, что РФ намерена отвечать на подобного рода шаги публичным обвинением «тех самых средств массовой информации и конкретных журналистов с приведением конкретных примеров». Представители МИД РФ при этом будут иметь все факты на руках, в отличие от голословных западных коллег.

«Я хочу вам сказать, что эта работа ведется практически на ежедневной основе. И мало того, все, о чем я говорю, все это доводится до сведения международных организаций, в частности ОБСЕ», — заключила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советника-посланника американского посольства вызвали в МИД. Информация по несанкционированной акции 3 августа в Москве была опубликована на сайте дипмиссии и в аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента в Twitter.

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