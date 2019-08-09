Актер Александр Шувалов госпитализирован из-за осложнений после операции

Актер театра и кино Александр Шувалов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за осложнений после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист перенес 2 августа.

О состоянии актера на данный момент ничего не известно.

Александр Шувалов родился в 1987 году. В 2006 году окончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых. Зрителям актер известен своими кино и театральными работами, в их числе «Вишневый сад» и мюзикл «Лукоморье».

На фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию столичной клиники около недели назад.