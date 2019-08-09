  1. Пятый канал
  4. Актер Александр Шувалов госпитализирован из-за осложнений после операции

Актер Александр Шувалов госпитализирован из-за осложнений после операции

, 21:55 135

Хирургическое вмешательство артист перенес 2 августа.

Фото : Instagram @alshuvalov

Актер театра и кино Александр Шувалов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за осложнений после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист перенес 2 августа.

О состоянии актера на данный момент ничего не известно.

Александр Шувалов родился в 1987 году. В 2006 году окончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых. Зрителям актер известен своими кино и театральными работами, в их числе «Вишневый сад» и мюзикл «Лукоморье».

На фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию столичной клиники около недели назад.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +13°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

22:39
Погодные аномалии: Из-за жары в Нидерландах за неделю скончались 400 человек
22:26
Фото: Дарья Мельникова одолжила у мужа костюм на фотосессию
22:09
Трамп считает, что Зеленский способен договориться с Путиным
21:55
Актер Александр Шувалов госпитализирован из-за осложнений после операции
21:42
57-летняя жена Малинина поразила поклонников идеальной фигурой — фото
21:28
Официальное заявление Пятого канала по поводу недостоверной информации о Доме Радио, появившейся в ряде СМИ

Сейчас читают

«180 гробов!» Самые зловещие и мистические места Петербурга — Треугольник смерти
Видео: Звезда «Дома-2» получила ранения на вечеринке
«Маленькой принцессе годик»: Кудрявцева и Макаров отмечают день рождения дочки

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги