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  4. На фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой

На фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой

, 20:38 Фото 99

Солист группы «Иванушки International» опубликовал архивный снимок в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, которому пару недель назад стукнуло 49, в последнее время, похоже, любит вспомнить молодость и часто публикует на своей странице в Instagram архивные снимки и виде с клипами или фрагментами концертов разных лет.

«Мощный причесон!» — скромно подписал артист одно из таких фото.

Instagram @apollonov_ag

Поклонники с трудом узнали его на снимке 18-летней давности, приняв кто за Аллу Пугачеву, кто за Мика Джаггера, а кто за Джона Бон Джови.

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«Аж сердце кольнуло, в такого рыжика и были все влюблены без памяти».

«Алла Борисовна, вы? Я не узнаю вас в этом гриме».

«Подумала Оззи, но блин почему то-рыжий!»

«Джагер!»

«Какой Джагер? Бон Джови!», — спорят комментаторы.

«Не зря родились в один день!» — отметил Григорьев-Аполлонов тот факт, что, как и Джаггер, родился 26 июля.

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