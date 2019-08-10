  1. Пятый канал
  4. Автоцистерна взорвалась на газовой заправке в Ингушетии, есть пострадавшие

Автоцистерна взорвалась на газовой заправке в Ингушетии, есть пострадавшие

, 0:58 Эксклюзивное фото 36

Шесть человек получили ранения во время ЧП в городе Сунжа.

Фото : 5-tv.ru

Шесть человек получили серьезные ранения на заправке в городе Сунжа в Ингушетии. Как стало известно 5-tv.ru, там взорвалась автоцистерна, после чего начался пожар.

Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров.

Людей, оказавшихся в тот момент на месте ЧП, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшие больницы.

В Сунже сейчас работают 25 спасателей, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске.

Автоцистерна взорвалась на газовой заправке в Ингушетии, есть пострадавшие

1/4
2/4
3/4
4/4

Читайте также

+13° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

1:32
«Би-2» выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна»
1:17
Какой праздник отмечают 10 августа и что нельзя делать в этот день
0:58
Автоцистерна взорвалась на газовой заправке в Ингушетии, есть пострадавшие
0:39
Ева Лонгория рассказала, кто из звезд был «самым пьяным и веселым» на ее свадьбе
0:19
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
0:15
Как экс-звезда «Дома-2» отдохнула с «египетским Челентано» — фото

Сейчас читают

«180 гробов!» Самые зловещие и мистические места Петербурга — Треугольник смерти
«Маленькой принцессе годик»: Кудрявцева и Макаров отмечают день рождения дочки
Актер Александр Шувалов госпитализирован из-за осложнений после операции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги