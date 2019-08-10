Автоцистерна взорвалась на газовой заправке в Ингушетии, есть пострадавшие

Шесть человек получили серьезные ранения на заправке в городе Сунжа в Ингушетии. Как стало известно 5-tv.ru, там взорвалась автоцистерна, после чего начался пожар.

Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров.

Людей, оказавшихся в тот момент на месте ЧП, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшие больницы.

В Сунже сейчас работают 25 спасателей, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске.