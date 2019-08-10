Избранница экс-супруга Волочковой рассказала, как начались их отношения

Бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин уже около года встречается с ведущей федерального телеканала Еленой Николаевой. Бизнесмен не комментирует свою личную жизнь, а вот его избранница подробно рассказала об их знакомстве изданию Starhit.

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По словам Николаевой, они с Игорем познакомились в Подмосковье на мероприятии по предпринимательству, организованном для молодежи. Елена выступала там в качестве спикера, Вдовин был приглашенным гостем. После мероприятия бизнесмен предложил Лене подвезти ее, однако в итоге так вышло, что они уехали отдельно.

«Ему понадобилось пять месяцев, чтобы решиться мне позвонить» , —призналась девушка.

Для Николаевой это первые серьезные отношения. Телеведущая не скрывает, что подумывает о детях. Благодаря Игорю Вдовину многие ее жизненные принципы поменялись. Она стала реже ездить в командировки, не так часто встречается с подругами и все свободное время уделяет любимому мужчине.

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