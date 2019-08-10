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  4. Возможности «Кинжала» впервые показали на «АрМИ-2019»

Возможности «Кинжала» впервые показали на «АрМИ-2019»

, 15:27 Видео 413

Авиакомплекс «Кинжал» задействовали в конкурсе «Авиадартс» в субботу, 10 августа.

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Фото, видео : Wikipedia.org, 5-tv.ru

ВКС России впервые применили авиакомплекс «Кинжал» в ходе розыгрыша «Авиамикса» на Армейских международных играх на полигоне Дубровичи. Как сообщает ТАСС, сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с комплексом «Кинжал» и истребители пятого поколения Су-57 в рамках инсценировки тактического эпизода прикрывали работу штурмовой и бомбардировочной авиации, в задачу которой входило уничтожение батареи ЗРК условного противника.

Армейские международные игры проходят под Рязанью. В них задействованы дружественные России государства. В частности, армии Белоруссии, Китая, Казахстана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх.

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