Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх

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По словам министра обороны РФ, отказ от участия в соревнованиях объясняется не только политическими соображениями.

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Фото, видео : ТАСС/Nicolas Maeterlinck, /Терещенко Михаил, /Сорокин Донат

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ). По словам главы военного ведомства, Россия приглашает команды Североатлантического альянса на соревнования, однако они отказываются отправлять свои делегации, пишет URA.RU.

Свою позицию представители НАТО объясняют политическими мотивами, но в реальности боятся продемонстрировать свои недостатки, считает Шойгу.

«Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — заявил министр обороны РФ.

Церемония открытия Армейских международных игр прошла в субботу, 3 августа, в Подмосковье. Соревнования продлятся до 17 августа на территории десяти стран. В этом году в состязаниях принимают участие более пяти тысяч военных из 36 государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Балтийском море 1 августа стартовали масштабные учения Военно-морского флота (ВМФ) РФ под названием «Океанский щит — 2019».

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