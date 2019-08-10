«Вкусная и сладкая»: Волочкова показала чудеса акробатики с таинственным брюнетом

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает заниматься спортом даже на отдыхе. Звезда сама признавалась, что устроила себе греческие каникулы после интенсивной работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка», однако, отправившись в отпуск, не смогла полностью отказаться тренировок.

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Греясь под солнечными лучами на морском побережье, знаменитость не забывает поддерживать себя в форме и постоянно выполняет излюбленный шпагат и прочие гимнастические упражнения, о чем рассказывает в Instagram и выкладывает соответствующие фотографии.

Впрочем, теледива уверена, что спортивные нагрузки позволяют ей оставаться в тонусе. На своей странице в соцсети танцовщица опубликовала фото, где демонстрирует свою великолепную растяжку, правда делает это не самостоятельно, а в компании неизвестного брюнета, который поддерживает светскую львицу.

Instagram @volochkova_art

«Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая. Красиво?» — поинтересовалась артистка под очередным постом в социальной сети, однако ответа на свой вопрос не получила, поскольку уже давно ограничила возможность комментирования фотографий.

О мужчине, который запечатлен на снимке, Волочкова предпочла не распространяться. Поклонники балерины уже долгое время гадают, с кем она состоит в отношениях. А вдруг это и есть ее тайный кавалер?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова показала руку своего возлюбленного, отмечая «годовщину».