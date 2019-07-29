Фото: Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного, отмечая «годовщину»

, 14:10 Фото 396

Балерина встречается со своим молодым человеком ровно десять месяцев.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова отметила «годовщину» начала отношений со своим бойфрендом. Парочка встречается ровно десять месяцев. При этом знаменитость до сих пор скрывает личность возлюбленного. Вот и на этот раз она показала поклонникам в Instagram только плечо и руку избранника. На снимке видно — любовник Волочковой выше ее на голову.

«Сегодня небольшой праздник. Ровно десять месяцев отношений с любимым человеком… Это много или мало? Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться. Но самое страшное — это разочарование в людях…» — поделилась звезда.

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Анастасия Волочкова рассказала, что отправляется в отпуск. Однако не отметила — поедет она в путешествие с бойфрендом или нет. О том, что артистка давно не отдыхала в жарких странах, фанаты поняли по ее аккаунтам в соцсетях — снимков в эквилибристических позах на пляже нет. От безысходности звезде пришлось демонстрировать свой фирменный шпагат у футбольных ворот в Коломне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Волочкова рассталась с известным артистом балета из-за собственной матери.

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