Фото: Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного, отмечая «годовщину»

Российская балерина Анастасия Волочкова отметила «годовщину» начала отношений со своим бойфрендом. Парочка встречается ровно десять месяцев. При этом знаменитость до сих пор скрывает личность возлюбленного. Вот и на этот раз она показала поклонникам в Instagram только плечо и руку избранника. На снимке видно — любовник Волочковой выше ее на голову.

«Сегодня небольшой праздник. Ровно десять месяцев отношений с любимым человеком… Это много или мало? Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться. Но самое страшное — это разочарование в людях…» — поделилась звезда.

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Анастасия Волочкова рассказала, что отправляется в отпуск. Однако не отметила — поедет она в путешествие с бойфрендом или нет. О том, что артистка давно не отдыхала в жарких странах, фанаты поняли по ее аккаунтам в соцсетях — снимков в эквилибристических позах на пляже нет. От безысходности звезде пришлось демонстрировать свой фирменный шпагат у футбольных ворот в Коломне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Волочкова рассталась с известным артистом балета из-за собственной матери.