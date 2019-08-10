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Дарья Донцова спокойно отпускает мужа на море с подругой

, 15:10 31

Александр Донцов — третий супруг писательницы, они вместе уже 38 лет.

Фото : Instagram @dontsova_official

Дарья Донцова спокойно отпускает третьего мужа Александра на море со своей  подругой. Об этом известная писательница рассказала Юлии Барановской в эфире «Русского радио». Она объяснила, что по медицинским показаниям ей самой ездить на южные курорты противопоказано — как известно, ранее она лечилась от рака и находиться на солнце ей вредно.

«У меня есть две подруги. Они для меня как сестры. Я спокойно отпускаю с одной из них, Оксаной Степановной, мужа Александра Ивановича. С одной из подруг мы вместе уже 61 год, со второй чуть поменьше. Я им полностью доверяю», — заявила Донцова.

А кроме того, по словам автора иронических детективов, своего мужа за 38 лет совместной жизни она прекрасно изучила.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, с профессором психологии Александром Донцовым Дарья, которую тогда звали Агриппина, встретилась, когда ей было уже 30 лет, она дважды побывала замужем и родила сына Аркадия. У него тоже был сын от первого брака. В 1986 году Донцовых родилась дочь Мария. Сейчас у супругов уже несколько внуков.

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