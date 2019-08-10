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  4. Девушек в России могут допустить к управлению боевыми самолетами

Девушек в России могут допустить к управлению боевыми самолетами

, 19:57 136

На имя командующего ВКС России поступила соответствующая просьба от девушек, желающих стать курсантками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Фото : ТАСС/Тимкив Виталий

Заместитель командующего ВКС РФ Сергей Дронов уверен, что в скором будущем в России могут появиться девушки-пилоты боевых самолетов.

Как сообщает «Экономика сегодня», генерал-лейтенант Дронов заявил в эфире одной из московских радиостанций, что на имя командующего ВКС России поступила просьба от трех девушек, желающих поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Они просят допустить их к подготовке на должность пилотов оперативной-тактической авиации.

По мнению заместителя командующего ВКС России, он не будет удивлен, если вчерашние выпускницы школ покажут себя с лучшей стороны. Дронов отметил, что девушкам в ближайшее время будет необходимо пройти дополнительное медицинское обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянкам станут доступны около 300 профессий, которые раньше были под запретом. В том числе работа машинистами в метро и дальнобойщиками.

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Девушек в России могут допустить к управлению боевыми самолетами

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