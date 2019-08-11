Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором трогательно поздравила свою сестру — самую молодую миллиардершу в истории — Кайли Дженнер с днем рождения. К слову, 10 августа светской львице и бизнесвумен исполнилось 22 года.

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Ким Кардашьян в своем обращении к родственнице не могла не выразить восхищение по отношению к ней.

«С днем рождения, Кайли! Когда я думаю о тебе, передо мной умудренная опытом душа, которая принимает порой удивительные решения. Они всегда соответствуют тому, во что ты действительно веришь. Ты сильна и уверена в своих начинаниях, это в твоем сердце. Я восхищаюсь. Я люблю тебя», — написала Ким Кардашьян.

Instagram @kimkardashian

Свой поздравительный пост для Кайли Дженнер Ким Кардашьян украсила их совместным фото, на котором сестры обнявшись позируют в красном и розовом нарядах.

Многомиллионная армия подписчиков американской телезвезды присоединилась к поздравлениям и, естественно, оставила в адрес обеих сестер комплименты в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов.