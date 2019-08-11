Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Судебные приставы в подмосковном Воскресенске пытаются взыскать с дворника местного предприятия ЖКХ долг в размере около двух миллиардов рублей, сообщает издание «Воскресенские деловые вести».

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Несколько лет назад 47-летняя женщина, пытаясь устроиться на работу, подписала у нотариуса не глядя документы, став соучредителем фирмы, взявшей в банке кредит на сумму 32 миллиона долларов.

После того как банк «приказал долго жить», право востребования долга перешло к Агентству по страхованию вкладов, которое обратилось в суд с исковым требованием. Заседание в Дорогомиловском районном суде Москвы проходило без участия ответчицы. В результате было вынесено решение о взыскании с дворничихи 1,82 миллиарда рублей 96 копеек в качестве долга и исполнительского сбора — 127,4 миллиона рублей 69 копеек.

Fssprus.ru

Издание отмечает, что половина заработка сотрудницы ЖКХ уходит на исполнение решения суда. Для того, чтобы полностью рассчитаться, женщине понадобится несколько тысяч лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» 13 миллионов рублей.