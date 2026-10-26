«Одно рукопожатие до Станиславского»: Верник получил «Чайку» за 40 лет в МХТ

Верник получил «Чайку» за 40 лет служения в МХТ имени А. П. Чехова

Московскому Художественному театру в понедельник исполнилось 128 лет. По этому случаю состоялось традиционное вручение памятных знаков «Чайка».

Народный артист РФ Игорь Верник получил заветную награду за 40 лет работы в театре. В своем обращении на вручении он вспомнил свой первый сезон в МХТ.

«Вы знаете, когда я пришел в театр 40 лет назад, я пришел в него вместе с Марком Исааковичем Пруткиным, который отмечал в тот день, когда начинался сезон, 70-й свой сезон. Марк Исаакович Пруткин был учеником и актером Константина Сергеевича Станиславского. И он вел меня в этот театр. И я жал его руку. Значит получается, я был через одно рукопожатие со Станиславским», — рассказал актер.

Актер Виктор Хореняк, известный по ролям в сериале «Кухня» и франшизе «Последний богатырь», получил «Чайку» за 15 лет в театре. Он рассказал о первой роли в театре, в которой у него было всего одно слово.

«Я так посчитал, 15 лет — это де-юре, де-факто я 18 лет уже в этом театре играю, получается некое такое театральное совершеннолетие, и 18 лет назад, 2008 год, Писарев Евгений Александрович пригласил меня в спектакль «Пиквикский клуб», где я исполнил роль тюремщика-надзирателя, и у меня было одно-единственное слово, к которому я, естественно, готовился, которое я репетировал, и это не два заветных слова «Кушать подано», как это обычно бывает при приходе в театр, а одно слово, это было слово «Потише», — вспомнил актер.

Василий Михайлович Немирович-Данченко — внук одного из основателей МХТ Владимира Ивановича Немировича-Данченко, музыкант и заведующий музыкальной частью театра, который отдал 60 лет театру и тоже получил завутную «Чайку».

Награды за выслугу лет в этот праздничный вечер получили все без исключения сотрудники театра за выслугу лет.

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