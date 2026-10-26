Победивший в Сербии «Студенческий список» пообещал прекратить экспорт оружия на Украину

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 31 0

Речь идет в том числе о поставках западным посредникам.

Сербия может прекратить поставки оружия Украине через посред

Фото: www.globallookpress.com/Philipp Schulze

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Победивший на парламентских выборах в Сербии «Студенческий список» заявил о намерении прекратить весь экспорт оружия из страны в зоны военных конфликтов. Об этом сообщает Reuters.

Ограничение, как заявили представители движения, должно коснуться и поставок западным посредникам, которые затем передают сербское оружие Украине.

Таким образом, новая политическая сила намерена изменить действующий подход Белграда к экспорту вооружений через третьи страны.

Ранее Александр Вучич признал поражение своей политической силы на внеочередных парламентских выборах. По предварительным данным, «Студенческий список» получил больше мандатов, чем Сербская прогрессивная партия. Сразу после объявления итогов в стране начались протесты и беспорядки. Лагерь экс-президента разгромили сторонники оппозиционной партии

Вучич назвал победу оппозиции «подтверждением революции», которая, как он считает, проходила при прямой поддержке ряда европейских стран и «глубинного государства США», противостоящей Дональду Трампу.

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