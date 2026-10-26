«Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медицинской помощи платными услугами

«Единая Россия» намерена добиваться защиты пациентов от навязывания платных медицинских услуг. Об этом заявила Герой России, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

По данным Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тысяч рублей на человека. Это вдвое больше, чем в 2020 году. Для многих семей оплата обследований, приемов специалистов и лечения становится серьезной нагрузкой на бюджет.

Особую тревогу, по словам Болилой, вызывают случаи, когда людям предлагают заплатить за услуги, которые должны оказываться бесплатно, либо пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований.

«Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах. Поэтому он должен четко понимать, какая помощь положена ему по полису ОМС, за что предлагается заплатить и действительно ли платная услуга необходима», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что решение о получении платных услуг должно оставаться добровольным и приниматься без давления или введения пациента в заблуждение.

По словам Болилой, «Единая Россия» будет добиваться оперативного рассмотрения обращений пациентов и устранения выявленных нарушений. Она также напомнила, что доступность здравоохранения остается одной из приоритетных задач, а отдельный раздел Народной программы партии посвящен качественной медицинской помощи.

«Важно, чтобы государственные гарантии работали на практике, а граждане могли своевременно получать консультации, проходить необходимые обследования и лечение», — подчеркнула депутат.

Болилая добавила, что забота о здоровье не должна становиться для человека непосильной финансовой нагрузкой и зависеть только от его материальных возможностей.

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