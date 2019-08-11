В ДТП, произошедшем на 37-м километре МКАД вечером в субботу, 10 августа, пострадали три человека. По предварительным данным, автомобиль Tesla двигался по дороге на автопилоте и наехал на припаркованный эвакуатор, после чего произошел взрыв, и машина загорелась.

В результате инцидента травмы получил водитель транспортного средства — генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков — и двое детей бизнесмена, находившихся в салоне авто.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с пострадавшим водителем Tesla. Медики диагностировали у него перелом ноги и ушиб грудной клетки.

«Я ехал по МКАДу, по левой полосе, со скоростью 100 километров в час, и не заметил припаркованную машину-эвакуатор. Машина Tesla врезалась боком и после этого загорелась <.> Это неполноценный автопилот, есть функция „ассистент водителя“, то есть я держал руль», — поделился Третьяков.

По словам предпринимателя, его дети отделались ушибами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Екатеринбурга отсудила у производителя Теslа почти 20 миллионов рублей.