Дети ведущего Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой своими шалостями завоевали любовь множества поклонников и продолжают покорять сердца россиян. У пятилетних малышей есть даже собственные аккаунты в Instagram, где родители делятся самыми забавными моментами из их жизни. Фанаты с интересом следят за тем, как растут наследники шоумена, и с каждым днем все больше убеждаются в их таланте.

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На этот раз на странице Лизы Галкиной в соцсети появился новый шуточный видеоролик, который, как отмечает Teleprogramma.pro, был, вероятно, сделан несколько лет назад. На кадрах отец семейства задает малышке вопрос: «Для каких органов человека полезна земляника?» Недолго думая, девочка отвечает: «Она полезна, чтобы какать хорошо». Юморист хвалит свою дочь, при этом намеренно меняет голос и интонацию, будто пародируя ведущего телепрограммы о здоровье.

Фанаты не смогли сдержать умиления от публикации. В адрес звездной семьи посыпалось множество комплиментов. Однако больше всего восхищения у подписчиков вызвал сам юморист — Максим Галкин.

«Как здорово иметь такого папу!»

«Милашечки чистые и непосредственные!»

«Очень позитивная семья»;

«Приколисты», — написали фолловеры.

ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лизу и Гарри Галкиных сравнили с героями сказки братьев Гримм.