Утечка опасного вещества в Татарстане стала причиной перекрытия трассы М7

В Татарстане из-за утечки опасного вещества перекрыт участок трассы в Пестречинском районе. Как сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Татарстану, около 11 часов дня на пульт диспетчера экстренных служб поступила информация о том, что на 829 километре М-7 вблизи деревни Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс. Сообщалось, что в автоцистерне, сломалась холодильная установка, из-за чего началось испарение опасного вещества.

«Пострадавших и погибших нет, угроза населению отсутствует. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время «Татавтодор» доставляет к месту утечки инертного газа песок для создания обвалования вокруг автоцистерны.

По предварительной информации, тригонокс перевозился из Бельгии в башкирский город Стерлитамак.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость. От сильного трения и удара способен взрываться. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности взрыва на территории химзавода в Петербурге.