В смартфонах нашли уязвимость, которая позволяет превратить их в оружие

Большая часть мобильных устройств уязвимы, что позволяет злоумышленникам превращать их в опасное для человека оружие, сообщает BBC со ссылкой на исследование эксперта в области кибербезопасности Мэтта Уикси.

По словам специалиста, плохо защищены, в частности, смартфоны, ноутбуки, наушники, системы громкой связи и портативные колонки.

К таким вывода Уикси пришел в процессе написания докторской диссертации. В своей работе ученый отмечает, что слабые места в гаджетах позволяют хакерам управлять настройками мобильных устройств. Так, к примеру, девайсы могут издавать звуки на высоких или низких частотах и таким образом навредить здоровью человека.

«В некоторых атаках использовались известные уязвимости на конкретном устройстве, их можно реализовать локально или удаленно. Другие атаки требуют либо близости к устройству, либо физического доступа к нему», — отметил исследователь.

Ученый объяснил, что для управления гаджетом злоумышленникам достаточно Wi-Fi и Bluetooth. Проверяя свои исследования в реальных условиях, Уикси через программу-сканер Bluetooth-сигнала, захватил управление над динамиками некоторых девайсов и заставил их издавать звуки-раздражители. В одном из опытов такие звуки уничтожили само устройство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать взрыва аккумулятора у смартфона.