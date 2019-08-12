Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца

Скандалом закончился обряд крещения годовалого мальчика в Ленинградской области. Священник несколько раз с силой окунул малыша с головой в воду, не обращая внимания ни на крики ребенка, ни его родителей. При этом, церемония была индивидуальной, за нее заплатили 3,5 тысячи рублей.
После такого обряда у мальчика остались ссадины и ушибы. По словам родителей, теперь он панически боится воды. Однако священник — отец Фотий — считает, что ничего ужасного не произошло. Впрочем, в Гатчинской епархии его не поддержали и отстранили от службы на год, запретив на это время носить рясу. Ну а мама малыша написала на священника церкви заявление в полицию.
В свою очередь Гатчинская епархия официально прокомментировала инцидент в Мариенбургской церкви, отметив, что высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сам игумен Фотий прокомментировал произошедшее. По его словам, мать мешала ему совершать обряд.