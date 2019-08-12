Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца

Скандалом закончился обряд крещения годовалого мальчика в Ленинградской области. Священник несколько раз с силой окунул малыша с головой в воду, не обращая внимания ни на крики ребенка, ни его родителей. При этом, церемония была индивидуальной, за нее заплатили 3,5 тысячи рублей.

«После первого погружения я поняла, что мой ребенок захлебывается . Я не сдержалась, ворвалась, чтобы вытащить ребенка. Батюшка сказал: «Уйди, я знаю, что я делаю!». После погружения повернулся ко всем и сказал: «зачем вы крестите такого взрослого ребенка?», — рассказала мать малыша Анастасия Алексеева.

После такого обряда у мальчика остались ссадины и ушибы. По словам родителей, теперь он панически боится воды. Однако священник — отец Фотий — считает, что ничего ужасного не произошло. Впрочем, в Гатчинской епархии его не поддержали и отстранили от службы на год, запретив на это время носить рясу. Ну а мама малыша написала на священника церкви заявление в полицию.

В свою очередь Гатчинская епархия официально прокомментировала инцидент в Мариенбургской церкви, отметив, что высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть «образом Доброго Пастыря — Господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом Божиим и чутким отношением к чадам Матери Церкви».

«Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих. Преосвященнейший владыка надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», — заявили в пресс-службе епархии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сам игумен Фотий прокомментировал произошедшее. По его словам, мать мешала ему совершать обряд.