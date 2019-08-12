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  4. Видео: В заповеднике «Херсонес Таврический» появится археологический центр

Видео: В заповеднике «Херсонес Таврический» появится археологический центр

, 9:16 Эфирная новость 16

Цель создания центра, в том числе, реализация долгосрочной программы археологических и научных исследований, проводимых на территориях Крымского полуострова.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович, Пятый канал

В ближайшие пять лет в заповеднике «Херсонес Таврический» появится международный археологический центр, а также Музей истории и христианства, который хотели создать еще 100 лет назад. И еще один объект — Музей античности и Византии — единственный в России.

Об этом Владимиру Путину доложили во время его поездки в Севастополь. Президент также посмотрел масштабное представление об истории Херсонеса. Спектакль «Грифон» поставили на новой сцене музея-заповедника.

Но больше всего запомнилось то, как Владимир Путин появился на байк-шоу в Севастополе. Президент приехал за рулем мотоцикла. Фестивалю в этом году исполнилось десять лет. Президент поздравил участников, сказал, что идея шоу объединяет любителей техники и патриотов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Киев выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым.

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