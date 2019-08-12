Видео: В Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицией

Более 60 человек пострадали в результате столкновений мусульман и иудеев на Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 11 августа. Конфликт между религиозными общинами разыгрался возле мечети Аль-Акса.

Последователи ислама и евреи сначала устроили потасовку между собой, а затем стали бросать камни и стулья в полицейских, которые пытались остановить беспорядки. В ответ полетели свето-шумовые гранаты.

Поводом для бесчинств стало случайное совпадение. В этом году исламский праздник Курбан-байрам пришелся на траурный для евреев день, когда люди оплакивают свои разрушенные храмы. В итоге, полиции все же удалось восстановить порядок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что около 240 тысяч мусульман отметили Курбан-байрам в Москве.