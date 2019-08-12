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  4. Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в два миллиарда рублей

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в два миллиарда рублей

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Екатерина Семенова взяла ситуацию под личный контроль.

Фото : DPA/TASS

Омбудсмен Московской области Екатерина Семенова взяла под личный контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, с которой судебные приставы пытаются взыскать почти два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. По словам уполномоченного по правам человека, женщине однозначно нужно помогать.

«В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека „слила“ налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска — ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль», — сказала Екатерина Семенова.

Уполномоченный по правам человека в Московской области отметила, что подобная ситуация далеко не единичный случай. В настоящее время идет следствие по аналогичному делу, в ходе которого человек на протяжении полутора лет пытается доказать, что ни разу в жизни не был в городе, где на него оформили фирму, отмывавшую деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей. Несколько лет назад женщина не глядя подписала бумаги и стала соучредителем фирмы, взявшей в банке 32 миллиона долларов.

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