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Водонаева пожаловалась, что бывший муж увез сына в степь и не выходит на связь

, 12:00 Фото 250

Отец забрал ребенка на каникулы и перестал отвечать на сообщения.

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева недавно вернулась с восьмилетним сыном Богданом из Америки, где отметила свой день рождения. По возвращении мальчика забрал на каникулы в Казахстан бывший муж телеведущей Алексей Малакеев.

Недавно Водонаева опубликовала пост, где написала, что Богдан перестал выходить на связь.

«Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут», — пожаловалась знаменитость.

Также звезда призналась, что у них с бывшим мужем разные методы воспитания.

«У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись восемь лет назад», — написала Водонаева.

Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Instagram @alenavodonaeva

Однако подписчики не только не поддержали Алену, но, напротив, набросились на нее за то, что она назвала Казахстан степью.

«В Казахстане не везде степь. Это великое заблуждение, что мы живем в степи в юртах»;

«Отписываюсь. Зачем так об Казахстане. Мы тут не в степи живем. Хотя кому я это доказываю»;

Однако истинные поклонники вступились за телеведущую:

«Она имеет в виду в степь — это значит охотиться или еще что-то, а не обзывает Казахстан степью», — написал один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудь Водонаевой озадачила юзеров Instagram.

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