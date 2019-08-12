Водонаева пожаловалась, что бывший муж увез сына в степь и не выходит на связь

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева недавно вернулась с восьмилетним сыном Богданом из Америки, где отметила свой день рождения. По возвращении мальчика забрал на каникулы в Казахстан бывший муж телеведущей Алексей Малакеев.
Недавно Водонаева опубликовала пост, где написала, что Богдан перестал выходить на связь.
«Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут», — пожаловалась знаменитость.
Также звезда призналась, что у них с бывшим мужем разные методы воспитания.
«У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись восемь лет назад», — написала Водонаева.
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Однако подписчики не только не поддержали Алену, но, напротив, набросились на нее за то, что она назвала Казахстан степью.
«В Казахстане не везде степь. Это великое заблуждение, что мы живем в степи в юртах»;
«Отписываюсь. Зачем так об Казахстане. Мы тут не в степи живем. Хотя кому я это доказываю»;
Однако истинные поклонники вступились за телеведущую:
«Она имеет в виду в степь — это значит охотиться или еще что-то, а не обзывает Казахстан степью», — написал один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудь Водонаевой озадачила юзеров Instagram.