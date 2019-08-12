Водонаева пожаловалась, что бывший муж увез сына в степь и не выходит на связь

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева недавно вернулась с восьмилетним сыном Богданом из Америки, где отметила свой день рождения. По возвращении мальчика забрал на каникулы в Казахстан бывший муж телеведущей Алексей Малакеев.

Недавно Водонаева опубликовала пост, где написала, что Богдан перестал выходить на связь.

«Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут», — пожаловалась знаменитость.

Также звезда призналась, что у них с бывшим мужем разные методы воспитания.

«У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись восемь лет назад», — написала Водонаева.

Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Instagram @alenavodonaeva