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Где и как лучше наблюдать за метеорным потоком Персеиды

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Директор Московского планетария Фаина Рублева дала рекомендации по наблюдению за звездами.

Фото : Krompolc Roman / www.globallookpress.com

Жители Земли в ночь с 12 на 13 августа могут наблюдать на небе невероятной красоты зрелище — метеорный поток Персеиды. Настоящий «звездный дождь» можно будет увидеть за час до полуночи, когда небо, предварительно, осветят около ста метеоров.

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Необыкновенное небесное явление радует жителей планеты каждый год после того, как Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Они сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь», однако засвидетельствовать завораживающее зрелище в городской обстановке вряд ли удастся.

Директор Московского планетария Фаина Рублева в интервью РИА Новости рассказала, где и как лучше смотреть на звезды. По словам специалиста, чтобы насладиться красотой освещенного неба, лучше отправиться за город — в место, где нет такой засветки. Также лучше забраться на возвышенность и расположиться лежа, советует эксперт.

Поскольку Персеиды будут визуально вылетать с юго-восточной стороны неба, наблюдать их лучше «краем «глаза», рекомендует Рублева. Именно по косой траектории можно почувствовать скорость метеоров и увидеть короткие вспышки.

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