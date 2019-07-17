Видео: Какое оно совпавшее с полнолунием последнее лунное затмение 2019 года

17 июля примерно в 0:30 по московскому времени можно было во всей красе полюбоваться лунным затмением. И в этот раз оно совпало с полнолунием. Такого больше нельзя будет увидеть — по словам астрономов — ближайшие шесть лет точно.

Погружение планеты в тень началось примерно в 23 часа и к полуночи стало видно, что практически половина Луны закрыта, вскоре ее цвет стал красным. Это и значит, что максимальная фаза близка.

В отличие от других астрономических явлений, лунное затмение очень хорошо наблюдать, причем откуда угодно. Если только тучи не помешают.

К слову, некоторые эзотерики называют лунное затмение «судным» и «сатанинским» и советуют от него защититься. Другие, наоборот — считают такое астрономическое явление — переломным знаком. Однозначно можно сказать, что его последствия будут ощущаться в течение нескольких дней — особенно для людей зависимых от природных капризов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему астрологи советовали не смотреть на лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля.