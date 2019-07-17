Видео: Какое оно совпавшее с полнолунием последнее лунное затмение 2019 года

, 1:29 Эфирная новость 16

Следующее лунное затмение наблюдателям в европейской части России будет видно лишь в 2025 году.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС, Пятый канал

17 июля примерно в 0:30 по московскому времени можно было во всей красе полюбоваться лунным затмением. И в этот раз оно совпало с полнолунием. Такого больше нельзя будет увидеть — по словам астрономов — ближайшие шесть лет точно.

Погружение планеты в тень началось примерно в 23 часа и к полуночи стало видно, что практически половина Луны закрыта, вскоре ее цвет стал красным. Это и значит, что максимальная фаза близка.

В отличие от других астрономических явлений, лунное затмение очень хорошо наблюдать, причем откуда угодно. Если только тучи не помешают.

К слову, некоторые эзотерики называют лунное затмение «судным» и «сатанинским» и советуют от него защититься. Другие, наоборот — считают такое астрономическое явление — переломным знаком. Однозначно можно сказать, что его последствия будут ощущаться в течение нескольких дней — особенно для людей зависимых от природных капризов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему астрологи советовали не смотреть на лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +13°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
«Думать вредно»: Астрологи рассказали, какие знаки зодиака морочат себе голову

Последние новости

1:29
Видео: Какое оно совпавшее с полнолунием последнее лунное затмение 2019 года
1:07
«Устал от грязи»: Егор Крид представил клип на песню «Сердцеедка»
0:48
«С ними очень сложно!»: Маркл пожаловалась Фаррелу на королевскую жизнь
0:36
17 июля — Всемирный день эмодзи: история и традиции праздника
0:22
На пост председателя Еврокомиссии впервые выбрана женщина
0:11
Видео: Пьяный ребенок едва не разбился, упав с трибуны стадиона «Адмиралтеец»

Сейчас читают

«Аполлон!» Тарзан взбудоражил фанаток снимком в микрострингах
«Курица, мечтавшая пожить за счет мужика»: Миро раскритиковала Барановскую
Видео: Ксения Собчак расхвалила Светлану Лободу перед Андреем Макаревичем

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги