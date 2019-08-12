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Российские школьники выиграли международную олимпиаду в Баку

, 19:48 Эфирная новость 19

Юный специалисты от IT-индустрии не оставили и малого шанса соперникам, завоевав четыре золотые медали.

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Фото, видео : ВКонтакте @kmipt_edu, 5-tv.ru

Российские школьники выиграли международную олимпиаду по информатике в Баку.

В Москве их встречали как триумфаторов: они не просто показали лучший результат, а взяли абсолютное первенство. То есть ни одна команда, кроме нашей, не завоевала сразу четыре золотые медали. Подобного не было почти 20 лет. Но сами школьники не склонны преувеличивать собственные достижения.

«Мне кажется, что олимпиада — это каждый раз некий элемент случайности. И в данный момент получилось так, что у нас все участники смогли написать хорошо, но некоторые участники других команд где-то провалились», — прокомментировал победу участник сборной России на международной олимпиаде по информатике в Баку из Санкт-Петербурга Александр Морозов.

А между тем, теперь на этих вундеркиндов от IT-индустрии будут охотиться лучшие компании не только страны, но и мира. Впрочем, отдыхать победителям некогда — нужно готовиться к новым соревнованиям. Следующая олимпиада по информатике пройдет в следующем году в Сингапуре.

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