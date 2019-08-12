Цена русофобии: В Грузии подсчитали ущерб от спада турпотока из РФ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе озвучил неутешительный для пика туристического сезона результат, на который напрямую повлияло существенное сокращение туристического потока из России. По его данным, ущерб как бюджету страны, так и малому бизнесу составил десятки миллионов долларов.

« По данным за июль, ущерб туристического сектора составил до 60 миллионов долларов », — сказал он.

Русофобская кампания ряда грузинских политиков и их сторонников вылилась в уличные акции протеста и беспорядки 20 июня. Для безопасности своих граждан Россия с 8 июля приостановила прямое авиасообщение с Грузией.

Ранее в Тбилиси сообщили, что согласно официальным данным, россияне в июле пересекли границу Грузии лишь 160 тысяч раз, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год.

Как передавал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, при котором Москва снимет запрет на прямые рейсы в республику.