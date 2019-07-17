Видео: Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

, 6:13 Эфирная новость 12

Россия может отменить запрет на авиасообщение с Грузией, если власти сумеют стабилизировать обстановку в стране и устранить угрозу для безопасности россиян.

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Гердо, Пятый канал

Россия возобновит авиасообщение с Грузией только при условии, что власти последней обеспечат стабильную общественно-политическую обстановку и устранят угрозы безопасности россиян. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что Москва желает дружить и сотрудничать с Тбилиси на благо обоих народов. Но пока стабильности в этом вопросе не видно.

Коснулся Лавров и вопроса взаимоотношений с Украиной. В частности, освобождения российского журналиста Кирилла Вышинского. Он уже больше года находится в тюрьме. По словам министра, Москва требует от Киева полного восстановления прав журналиста. Кроме того, на всех международных площадках Россия старается повлиять на Киев, чтобы ускорить положительное решение этого вопроса.

А вот улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами в ближайшее время ждать не стоит. По словам Сергея Лаврова, Вашингтон ведет себя непоследовательно и непредсказуемо. Но Москва готова терпеливо работать над конструктивным диалогом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников.

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