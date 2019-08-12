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  4. МЧС: в результате хлопка газа на юге Москвы пострадавших нет

МЧС: в результате хлопка газа на юге Москвы пострадавших нет

, 18:53 Видео 10

Детонация газовоздушной смеси произошла в квартире на втором этаже пятиэтажного здания на Нагорной улице.

Фото : © РИА Новости / Максим Богодвид

В МЧС опровергли сообщения о пострадавшем в результате хлопка газа, который произошел в понедельник, 12 июля, на Нагорной улице в Москве.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. За медицинской помощью никто не обращался. Под завалом, который образовался на площади в 40 квадратных метров, никого нет.

Также уточняется, что несущие конструкции не нарушены.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, хлопок произошел во время работ по капитальному ремонту. В Мозгазе подтвердили, что утечки газа нет. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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