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Как похудеть после родов — диета Марии Порошиной

, 20:00 Фото 47

Российская актриса воспитывает пятерых детей, поэтому не по наслышке знает, что сбрасывать килограммы после рождения ребенка — настоящее испытание.

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Фото, видео : Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev / www.globallookpress.com

Российская актриса театра и кино находится в прекрасной форме. Облегающие наряды, короткие платья, высокие каблуки — все это отлично демонстрирует изгибы тела звезды, которые многим поклонникам кажутся идеальными. Впрочем, чтобы сохранять тело в тонусе одной наследственности, как некоторые склонны считать, недостаточно, отмечает знаменитость.

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Она воспитывает пятерых детей, и после рождения каждого ей приходилось соблюдать диету. Да и годы, в конце концов, берут свое. Для того чтобы сбросить лишние килограммы, Порошиной не раз приходилось ограничивать свой рацион. Однако наиболее эффективной для похудения оказалась система питания «90 дней», пишет Teleprogramma.pro.

Согласно правилам диеты, в течение четырех дней необходимо чередовать белковый рацион (мясо с овощами), крахмальный (картошка или рис с овощами), углеводный (пицца, макароны, пирожки) и фруктовый. Также важно каждое утро выпивать стакан воды и отказаться от больших порций на ужин.

Следуя этим правилам, звезда быстро справлялась с лишним весом и возвращалась в привычную форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родившая недавно сына актриса Ирина Медведева похудела в рекордные сроки.

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