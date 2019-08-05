Родившая недавно сына актриса Ирина Медведева похудела в рекордные сроки

Актриса Ирина Медведева не так давно стала мамой. Радостной новостью 36-летняя артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Ирина постепенно возвращается к светской жизни.

Впервые за долгое время знаменитость вышла в люди. Вместе с мужем французским бизнесменом Гийомом она побывала в парижском ресторане на праздновании бумажной свадьбы Нюши. Ирина уже несколько лет тесно дружит с семьей певицы.

Instagram @irina_medvedeva_official