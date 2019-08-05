Родившая недавно сына актриса Ирина Медведева похудела в рекордные сроки

, 17:15 Фото 400

Звезда ситкомов опубликовала фото в Instagram, где она демонстрирует стройную фигуру.

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Фото, видео : Instagram @irina_medvedeva_official

Актриса Ирина Медведева не так давно стала мамой. Радостной новостью 36-летняя артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Ирина постепенно возвращается к светской жизни.

Впервые за долгое время знаменитость вышла в люди. Вместе с мужем французским бизнесменом Гийомом она побывала в парижском ресторане на праздновании бумажной свадьбы Нюши. Ирина уже несколько лет тесно дружит с семьей певицы.

Instagram @irina_medvedeva_official

Снимок на фоне Эйфелевой башни Медведева опубликовала в сторис. На фото Ирина выглядит похудевшей. За короткий срок актриса смогла вернуться в добеременную форму.

Ирина Медведева сейчас живет с семьей во Франции, здесь она проводит декретный отпуск, однако планирует вернуться к работе в России.

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Родившая недавно сына актриса Ирина Медведева похудела в рекордные сроки

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