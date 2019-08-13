В России пока не видят условий для восстановления авиасообщения с Грузией

Условий для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией пока нет, об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные. Никаких предпосылок для восстановления авиасообщения пока нет», — заявил Барзыкин.

В дипломатических кругах отмечают, что восстановления авиасообщения между Россией и Грузией до конца года ожидать не стоит. Авиаперевозки между государствами могут начаться вновь, если грузинские власти выполнят условия Москвы, а именно прекратят русофобскую политику.

Известно, что только за месяц Грузия не досчиталась около 60 миллионов долларов из-за отсутствия прямых рейсов из России. Туристический поток в страну сократился на 70%, однако россияне продолжают приезжать в соседнее государство наземным транспортом или путем перелетов через другие страны.

РФ приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля после антироссийских заявлений ряда грузинских политиков и их сторонников, которые вышли на улицы Тбилиси с русофобскими акциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об потерях, которые понесла грузинская экономика в пик туристического сезона из-за отсутствия прямых рейсов из России.