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Двухлетнюю девочку до смерти забили в Приморье, задержан 21-летний отчим ребенка

, 4:28

Трагедия произошла в селе Ильинка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

В Приморском крае устанавливают обстоятельства гибели маленькой девочки, которая скончалась от тяжелых травм.

Трагедия произошла в селе Ильинка Ханкайского района Приморского края. Тело девочки возрастом 1 год 9 месяцев с телесными повреждениями было обнаружено 11 августа.

В региональном Следственном управлении сообщили, что главным фигурантом уголовного дела стал 21-летний отчим ребенка. Мужчина задержан, следователи допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, которые должны установить причину гибели ребенка. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ребенке, который пережил клиническую смерть в аварии с автобусом под Новороссийском.

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