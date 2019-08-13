Двухлетнюю девочку до смерти забили в Приморье, задержан 21-летний отчим ребенка

В Приморском крае устанавливают обстоятельства гибели маленькой девочки, которая скончалась от тяжелых травм.

Трагедия произошла в селе Ильинка Ханкайского района Приморского края. Тело девочки возрастом 1 год 9 месяцев с телесными повреждениями было обнаружено 11 августа.

В региональном Следственном управлении сообщили, что главным фигурантом уголовного дела стал 21-летний отчим ребенка. Мужчина задержан, следователи допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, которые должны установить причину гибели ребенка. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ребенке, который пережил клиническую смерть в аварии с автобусом под Новороссийском.