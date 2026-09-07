В США женщина убила двухлетнего сына, которого называла дьяволом и антихристом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Кори Уолш следила за резонансным процессом Линдси Клэнси и часто обсуждала его с близкими.

В США мать убила двухлетнего сына, которого звала дьяволом

Фото: www.globallookpress.com/Frank Duenzl

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NYP: в Иллинойсе психбольную женщину обвинили в убийстве двухлетнего сына

В американском штате Иллинойс 34-летнюю Кори Уолш обвиняют в убийстве собственного двухлетнего сына Барретта. Трагедия произошла вскоре после того, как женщина обсуждала со знакомыми дело Линдси Клэнси — матери, признавшейся в убийстве троих детей в 2023 году. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Перыой ребенка обнаружила соседка. Затем в дом во Франкфорте прибыли экстренные службы, но все их усилия оказались тщетными. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Мать попыталась покончить с собой — ее обнаружили в ванной с резаными ранами, не представлявшими угрозы для жизни. Ее госпитализировали и оставили под охраной.

По данным следствия, Уолш называла сына «дьяволом» и «антихристом». Адвокат женщины заявил, что она могла переживать психотический эпизод, а потому нуждается в обследовании. Официальное заключение о ее психическом состоянии в момент происшествия пока не представлено. В момент трагедии муж Уолш находился за пределами штата, еще трое детей в доме не пострадали.

Женщине предъявили обвинения по трем пунктам убийства первой степени в связи с гибелью одного ребенка. Связь между ее интересом к делу Клэнси и убийством официально не подтверждена. После лечения Уолш переведут в следственный изолятор.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Великобритании учительница Вики Уильямс пережила нападение ученика. Подросток попросил остаться после урока, чтобы проверить задание, а затем достал нож и ударил ее в голову. Женщину спас коллега, услышавший крики.

Камеры зафиксировали, как нападавший выбежал из класса. Учительница призналась, что думала о смерти и запомнила выражение «чистой ненависти» на лице ученика. Суд признал подростка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 4,5 годам заключения. Мотив остался неясным. Женщина планирует терапию из-за ПТСР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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