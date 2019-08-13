Свадебный переполох: в Петербурге гость молодоженов устроил стрельбу во дворе жилого дома

Громкое свадебное торжество в Петербурге закончилось в полиции. Прохожих напугали звуки выстрелов из машины праздничного кортежа. Стрельбу открыли неподалеку от детской площадки. Встревоженные взрослые забили тревогу.

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Один из свидетелей колоритных гуляний рассказывает — вышел во двор с ребенком. Остановились посмотреть на украшенные лентами машины. Пять-шесть авто. В основном, дорогие иномарки.

«Когда кортеж уже отъехал на метров 20-25 услышал несколько хлопков, около пяти, не придал значения. Подумал, жилой двор, должно быть адекватно все быть», — рассказывает очевидец.

Хлопки — очень похожие на выстрелы — прозвучали около пяти часов вечера.

«На детской площадке много детей было, они там бегали смотрели», — добавляет молодой человек.

Напуганные жители позвонили в полицию. По их словам, стреляли прямо на ходу, из люка на крыше одного из автомобилей.

Выяснилось, свадебный переполох во дворе жилого дома устроил статусный гость молодоженов. Александр Лисицын с подробностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе по верующим в мечети в пригороде Осло.