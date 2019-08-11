Стрельбу в мечети Норвегии расследуют как попытку теракта

Стрельбу мечете в пригороде Осло норвежская полиция расследует как попытку теракта, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в субботу, 10 августа, в культовом сооружении в коммуне Берум близ столицы Норвегии.

В результате нападения один человек был ранен. Стрелявшего полиция задержала на месте преступления. Позднее в доме, где проживал злоумышленник, правоохранители обнаружили тело женщины. Как сообщает, РИА Новости, погибшая состояла в родственных связях со стрелком.

Полиция подозревает, что к смерти женщины имеет отношение задержанный за стрельбу в мечети.

В воскресенье, 11 августа, в ходе прес-конференции представитель правоохранительных органов заявил, что правоохранители рассматривают стрельбу в мечети как возможную попытку теракта.

По данным полиции, задержанный является подданным Норвегии. Он действовал в одиночку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы.