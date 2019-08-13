Актриса Зендая завоевывает все большую популярность по всему миру. 22-летняя смуглая красавица стремительно преодолела путь от звезды студии Disney до голливудского идола.

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Карьера Зендаи началась в 14 лет с роли в сериале «Танцевальная лихорадка». После этого артистка занялась музыкой и выпустила два альбома, написала книгу. Недавно актриса приобщилась к киновселенной Marvel и стала подругой нового Человека-паука. Героиня Зендаи не похожа на предыдущих типичных спутниц супергероя. Школьница Мишель Джонс, в которую влюбляется Питер Паркер, является гиком с едким чувством юмора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mood til July 5th… Публикация от Zendaya (@zendaya) 15 Янв 2019 в 5:29 PST

В новом смелом сериале телеканала HBO «Эйфория» Зендая играет 17-летнюю депрессивную школьницу Ру, которая пытается справиться с наркозависимостью и влюбляется в подругу-трансгендера. Радикальная драма о современных старшеклассниках повествует о проблемах и явлениях, о которых неудобно говорить.

Поклонники Зендаи восхищены ее стилем как на красной дорожке, так в повседневной одежде. Образ, который актриса выбрала на церемонию премии «Оскар» в 2015 году, вдохновил на создание новой куклы Барби.

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