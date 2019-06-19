Недавно родившая молодая супруга Венсана Касселя восхитила фанатов своей фигурой

Молодая супруга французского актера Венсана Касселя — 22-летняя Тина Кунаки — выложила в Instagram снимки с семейного отдыха на морском побережье. Но восхитили поклонников модели не морские пейзажи, а фигура недавно родившей Кунаки. По мнению подписчиков, для матери двухмесячной малышки девушка выглядит просто идеально.
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«Огонь! И это не про море!» — не сдержался в комментариях один из пользователей.
«Тина, какая вы стройная и красивая!» — добавил другой.
«Повезло же Касселю! Секс-бомба!!» — высказался очередной юзер.
Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились в 2018 году. 20 апреля этого года в их семье произошло пополнение. Также актер воспитывает еще двух дочек от брака с Моникой Беллуччи.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенной съемке Кунаки во время беременности.