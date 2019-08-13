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Названы наиболее востребованные в России профессии

, 8:06 Видео

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Смирнов

ВНИИ труда Минтруда России опубликовал презентацию, в которой были названы самые востребованные профессии в России в 2019 году. Спросом пользуются продавцы-кассиры, повара, педагоги профессионального обучения и юристы, сообщает RT.

Помимо прочих в десятку востребованных профессий вошли специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования детей и взрослых, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Отмечается, что проведенное исследование, в котором приняли участие около 27 тысяч организаций, было основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения аннулирует почти сотню профессий в техникумах и колледжах.

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