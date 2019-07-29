Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку под Якутском

Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в понедельник, 29 июля, под Якутском на правом берегу реки Лена в районе поселка Нижний Бестях.

На борту винтокрылой машины находились пять человек. Как стало известно 5-tv.ru, предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы вертолета. По факту авиационного происшествия проводится проверка. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку во «Внуково». Экипаж Airbus A319-111 принял решение изменить курс полета из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.