В Нижнем Новгороде в затоне Сибирский полыхает теплоход

В затоне Сибирский в Нижнем Новгороде во вторник, 13 августа, загорелся трехпалубный теплоход. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в моторном отсеке. На место ЧП прибыли спасательные службы. Ведется тушение.

Рядом расположена в 50 метрах баржа. Существует угроза перехода на нее огня.

На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что пожар охватил около трети судна. О пассажирах находящихся на борту, а также о пострадавших пока не сообщается.

Обстоятельства произошедшего уточняются.