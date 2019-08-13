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В Нижнем Новгороде в затоне Сибирский полыхает теплоход

, 12:23 Срочная новость 491

Видео пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях.

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Фото, видео : ВКонтакте @typical_nn, @public114469067, Instagram @xdriver_supra

В затоне Сибирский в Нижнем Новгороде во вторник, 13 августа, загорелся трехпалубный теплоход. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в моторном отсеке. На место ЧП прибыли спасательные службы. Ведется тушение.

Рядом расположена в 50 метрах баржа. Существует угроза перехода на нее огня.

На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что пожар охватил около трети судна. О пассажирах находящихся на борту, а также о пострадавших пока не сообщается.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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